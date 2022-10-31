Подгорица, , 19:37 — REGNUM Правительство Черногории одобрило законопроект о переписи населения, домашних хозяйств и квартир на заседании 2 июня. Но обсуждение снова вынесено на повестку дня заседания 1 ноября.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно законопроекту, в список включены граждане Черногории, имеющие место жительства или жительства в Черногории, независимо от того, присутствуют ли они по месту жительства или временно проживают в другом месте Черногории или в другой стране, и иностранцы, которые имеют ПМЖ или ВНЖ.

Данные о лицах, включенных в перепись, будут собираться по имени и фамилии, полу, дате рождения и уникальному идентификационному номеру, месту и стране рождения, семейному положению, т.е. совместному проживанию, партнерству лиц одного пола.

Как было объявлено, в список также войдут данные о гражданстве, национальной или этнической принадлежности, религии, родном языке и языке, на котором человек обычно говорит.

«В исключительных случаях, если лицо не желает декларировать свою национальность, то есть национальность, религию, родной язык и язык, на котором оно обычно говорит, вносится ответ «Не желает декларировать», — говорится в предлагаемом законе.

Перепись подготавливает, организует и проводит Управление статистики, а переписная комиссия формируется для каждой единицы местного самоуправления.

«Предварительные результаты переписи по населенным пунктам, единицам местного самоуправления и по территории Черногории по количеству жителей, домохозяйств и квартир и других жилых помещений будут опубликованы Управлением статистики в течение 30 дней после окончания переписи», — говорится в пояснении.

Законодательный комитет большинством голосов счел, что предлагаемый закон о переписи населения соответствует Конституции.