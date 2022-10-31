Москва, , 19:36 — REGNUM Кипр с 1 декабря 2022 года вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан России. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кипр A.Savin

В ассоциации напомнили, что в сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией, в связи с чем практически все страны ЕС повысили сумму визового сбора для российских граждан.

«Последним из стран ЕС обновление своей визовой политики для россиян сделает Кипр. Решение об этом принял совет министров республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 декабря визовый сбор для взрослых заявителей за оформление кипрской визы будет составлять 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро.

В настоящее время кипрская виза оформляется для граждан России бесплатно.