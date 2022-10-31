Донецк, , 19:35 — REGNUM На уничтожение энергетических объектов на территории б. УССР Киев вновь отвечает беспорядочными обстрелами жилых районов Донецка, констатировал 31 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Донецк. Коксохимический завод Andrew Butko

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«Удары по Донецку — это чистый садизм. Мы уничтожаем [киевские] объекты. Жестоко? Да. Но не мы это придумали. Это война, это военная необходимость. Сейчас ВСУ [в ответ] бьют по Донецку. Просто так, наобум, чтоб кого-нибудь да убить», — отметил Сладков.

Как сообщалось ранее, утром 31 октбяря ВС России поразили ряд объектов инфраструктуры на территории б. УССР. С мест сообщалось о десятках взрывов, в ряде регионов пропало электричество и водоснабжение.

Власти ДНР ранее сообщили о масштабном обстреле Донецка, шесть взрывов прогремели в центре города, еще один — на окраине.