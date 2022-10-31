Калининград, 31 октября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. В Калининградской области завершили все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, сообщает портал «Калининград. RU», ссылаясь на заявление руководителя регионального военкомата Юрий Бойченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

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«На сегодняшний день закончены основные мероприятия мобилизации, но в соответствии с указаниями нашего верховного главнокомандующего продолжается работа с гражданами, которые в добровольном порядке могут изъявить желание прийти из запаса, призваться и в дальнейшем выполнять поставленные задачи», — сообщил Бойченко.

Он также отметил, что повестки прекратили свое действие.