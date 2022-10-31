Киев, 31 октября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Едва ли сообщения о «выходе из себя» американского президента в разговоре с Владимиром Зеленским буквально соответствуют действительности, но сам факт их появления в СМИ США — предупреждение Киеву, отметил 31 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Ранее NBC и Politico сообщили, что Джозеф Байден «вышел из себя» в разговоре с Зеленским, когда глава киевского режима немедленно после получения информации о новых военных поставках стал требовать дальнейшего их увеличения.

«Состояние, в котором пребывает Байден, вызывает много вопросов касательно самой его возможности «выходить из себя» по своей инициативе. Так что история, скорее, медийная и больше похожа не предупреждение», — полагает Котенок.

При этом стоит помнить, что хотя у Вашингтона много вопросов к Зеленскому, курс на поддержку «анти-России» неизменен, добавил военкор.