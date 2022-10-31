Подгорица, 31 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Средняя чистая зарплата в Черногории в сентябре составила 718 евро и не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает статистическое ведомство Монстат.

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Однако если учесть, что потребительские цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 1,4%, то реальная заработная плата за тот же период снизилась на 1,4%.

Средняя сентябрьская брутто-зарплата (нетто + налоги и взносы) составила 887 евро.

По сравнению с сентябрем прошлого года средняя заработная плата выросла на 34,7 процента.