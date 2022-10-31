Калининград, 1 ноября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Правительство Калининградской области в рамках помощи военнослужащим Балтфлота закупает амуницию и другие спецсредства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Штаб Балтфлота Солдаты в Калининградской области

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«Сегодня передали в части Балтфлота несколько тысяч снаряженных аптечек для оказания первой помощи. Постарались найти лучшее, что есть в мире (турникеты, гемостатики и прочее)», — отметил губернатор.

Также Алиханов дополнил, что в ближайший месяц военнослужащие будут обеспечены полным вещевым комплектом на осень и зиму. Отмечается, что помощь идет не только для мобилизованных, но и для всех служащих, участвующих в СВО.