Нижний Новгород, , 19:19 — REGNUM Использование беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области с 31 октября разрешено только властям, а также организациям, имеющим договор с «органами госвласти». Указ подписал губернатор области Глеб Никитин.

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Ограничение «связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности».

Использовать БПЛА «могут только органы государственной власти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями».

Отметим, что в Нижегородской области находятся ряд крупных военных объектов и предприятий ВПК. Среди объектов к которым проявляли интерес страны Запада — Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный опытный полигон (Мулино), а также Нижегородский машиностроительный завод («Алмаз-Антей»).