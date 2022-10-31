Москва, , 19:18 — REGNUM Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 31 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,48 рубля, что на четыре копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 21 копейку и к закрытию составил 60,88 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю доллар на Московской бирже подорожал на 23 копейки, евро — на 88 копеек.

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