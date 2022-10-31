Вашингтон, 31 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Американская актриса Шелли Дюваль, известная по хоррору «Сияние» Стэнли Кубрика, получила роль в киноленте «Лесные холмы». Об этом сообщил портал Hypebeast.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Страх

Предстоящий фильм расскажет о мужчине, который вынужден бороться с галлюцинациями после травмы головы во время лесного похода. В картине Дюваль исполнит роль матери главного героя, которая станет для нее первой с 2002 года. Режиссером и сценаристом проекта выступит Скотт Голдберг.

Напомним, Шелли Дюваль также принимала участие в съёмках комедии Терри Гиллиама «Бандиты времени» и драмы «3 женщины» Роберта Олтмана. В начале 2000-х годов актриса перестала сниматься в кино из-за проблем с ментальным здоровьем.