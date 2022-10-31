Донецк, , 19:14 — REGNUM На прицельные удары по энергетическим объектам киевская армия 31 октября в привычной для себя манере ответила беспорядочным обстрелом жилых районов в центре Донецка, отметил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

На улице Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Как те подлые шакалы, [пытаются] хоть как-то исподтишка укусить, хоть как-то сделать больно», — добавил военкор.

Как сообщалось ранее, утром 31 октября ВС России поразили ряд объектов инфраструктуры на территории б. УССР. С мест сообщалось о десятках взрывов, в ряде регионов пропало электричество и водоснабжение.

Власти ДНР ранее сообщили о масштабном обстреле Донецка, шесть взрывов прогремели в центре города, еще один — на окраине.