Казань, , 19:13 — REGNUM По итогам 9 месяцев 2022 года в Татарии 563 предприятия сократили платежи по налогу на прибыль. Глава республики Рустам Минниханов поручил вести постоянный мониторинг экономической ситуации на предприятиях, анализировать финансовые результаты и принимать меры для их поддержки.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Налог на прибыль с одной стороны предприятия нарастили, а с другой — снизили. Снизили свои платежи 563 предприятия. Необходимо посмотреть, как можно стабилизировать ситуацию. Эту работу надо проводить постоянно», — сказал он, поручив минфину и минэкономики РТ, а также налоговой службе координировать работу.

Перед главами районов республики поставлена задача контролировать и усилить работу комиссий по легализации «теневой» заработной платы.

В некоторых районах Татарии наблюдается снижение поступлений по земельному налогу по сравнению с 2021 годом. «Земли у нас меньше не стало? Поэтому прошу разобраться и принять необходимые меры», — обратился Минниханов к руководству районов республики.

Глава РТ отметил также низкое исполнение плана оказания платных услуг такими ведомствами, как минпромторг, комитет по охране культурного наследия, минлесхоз, а также некоторыми муниципалитетами (Тюлячинский, Алькеевский, Нижнекамский, Черемшанский, Актанышский, Заинский, Зеленодольский, Казань).

«Прошу обратить внимание — это тот дополнительный доход, который вы направляете на поощрение ваших работников», — напомнил Минниханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии мобилизованных граждан освободят от транспортного налога за 2021 год, который должен быть уплачен до 1 декабря 2022 года. Депутаты Госсовета поддержали законопроект единогласно.

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