Москва, , 19:09 — REGNUM Ученые Московского Политеха разработали методику определения влияния испытуемого лекарства на организм человека после трансформации препарата ферментами печени. Это позволит еще до испытаний на добровольцах оценить, как действует препарат на орган-мишень и выявить возможные побочные эффекты, а также минимизирует проведение стандартных опытов на животных.

Эксперименты с микробиочипом начались с изучения клеток печени. Сам микробиочип состоит из клеточного блока, в котором выращиваются клетки различных органов человека, и блока управления, регулирующего давление и частоту подачи питательной среды.

В чип добавляется испытуемое лекарство, позволяющее наблюдать взаимодействие клеток организма и препарата. В отличие от культивирования клеток в стандартной лабораторной посуде метод приближает эксперименты к условиям человеческого организма и сокращает необходимость проводить испытания на лабораторных животных.

Сейчас ученые вышли на следующий уровень исследований — в микробиочипе проанализировали влияние лекарственного препарата сразу на два типа клеток — печени и эпидермиса. Уникально то, что в микробиочипе клетки культивированы в разных ячейках, но соединены специальными каналами и омываются питательным раствором, т.е. система максимально приближена к строению организма человека. Для чистоты эксперимента использовалась универсальная бессывороточная питательная среда, в которой вырастили клетки человека.

«Эксперименты на животных, в силу различного содержания их ферментов и ферментов человека, не всегда коррелируют. Поэтому на этапе клинических исследований у людей, даже после успешных испытаний на животных, могут возникать побочные эффекты. Разработанная технология позволила «сконструировать» нужную часть системы человеческого организма и оценить влияние препарата на орган-мишень (в данном случае эпидермис) после метаболизма испытуемого лекарства в печени», — отметила Наталья Пулькова, участник исследования, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского Политеха.

Результаты проведенных исследований были опубликованы в статье «Микрофлюидный чип как инструмент для эффективной оценки токсичности пролекарства циклофосфамида in vitro», вышедшей в научном журнале Bulletin of Experimental Biology and Medicine. В исследованиях также приняли участие представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики и Научно-технического центра «БиоКлиникум», а также немецкие коллеги из Технического университета Берлина и Института Фраунгофера в Дрездене. Технология очень актуальна, поскольку по данным экспертов только в США ежегодно регистрируются около двух миллионов случаев непереносимости медикаментов, из которых в 100 тысячах наступает летальный исход.