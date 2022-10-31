Красноярск, , 19:59 — REGNUM В Красноярском крае в период с 3 по 8 ноября пройдёт международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант, который проходит в седьмой раз, традиционно проводится в канун Дня народного единства. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Диктант Admkrai.krasnodar.ru

«Просветительская акция привлекает внимание жителей России к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Это знание помогает укрепить согласие, межэтнический мир и национальное единство народов, проживающих в Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения», — отметил Сослан Тадтаев, региональный координатор площадки этнодиктанта в Красноярском крае.

Для участников до 16 лет предусмотрено 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 — на 10 уникальных для каждого российского региона вопросов больше. Для заграничных участников подготовят вопросы, посвящённые местам за пределами РФ, связанным с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 3 ноября пройдёт Большой этнографически диктант — 2022.

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