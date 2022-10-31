Бухарест, 31 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Коллегия из пяти судей Высшего кассационного суда Румынии отклонила ходатайство бывшего министра туризма страны Елены Удря об освобождении из мест заключения. Об этом 31 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии

Согласно официальной информации, судьи сочли, что вынесенный Удря приговор «является законным и справедливым», а, следовательно, более не может быть отменен или пересмотрен.

Ходатайство, поданное Удря, обсуждалось еще 10 октября, когда бывшего министра доставили в зал суда, но мировым судьям понадобилось три недели, чтобы принять решение по этому делу.

Напомним, Елена Удря была задержана 7 апреля нынешнего года при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. Ранее суд Бухареста приговорил ее к шести годам тюремного заключения, признав виновной в присвоении более 8 млн леев ($1,7 млн). Сейчас экс-министр содержится в одной из женских тюрем на севере Румынии.