Салехард, , 18:59 — REGNUM На Ямале пенсионерам из Шурышкарского района возвращено более 900 тыс. рублей, затраченных на капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

Капремонт

Пенсионер из села Мужи обратился к прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Виктору Эппу на личном приёме с жалобой, что местная администрация не принимает меры по содержанию жилого помещения по ул. Юганская, 12.

Установлено, что жильцы данного дома, которые имеют на руках договоры социального найма, сделали капитальный ремонт за счёт собственных финансов. Но затраченные денежные средства сельской администрацией пенсионерам не возмещались.

Прокуратура района направила иск в суд о взыскании с администрации села Мужи более 900 тыс. руб. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объёме. Пенсионерам деньги возвращены.

По информации прокуратуры ЯНАО, в первом полугодии 2022 года надзорным ведомством было выявлено в регионе более 2,5 тысячи выявленных в секторе ЖКХ нарушений законодательства, инициировано возбуждение трёх уголовных дел.