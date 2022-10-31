Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Фанаты американо-польского сериала «Ведьмак» призвали бойкотировать проект после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне. Об этом сообщает портал NME.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

В социальных сетях различные пользователи начали предрекать провал будущему «Ведьмаку», а также потребовали вернуть Кавилла в актерский состав шоу. «Кто-нибудь верните Генри», «Ну ладно, мы бойкотируем «Ведьмака», «Не заменяйте Генри Кавилла! Он Геральт и знает своего персонажа как никто другой!», «Замена Кавилла на Хемсворта далжна стать самым большим провалом в истории ТВ», — цитирует портал пользователей.

В то же время создатели сериала пока никак не комментировали негативную реакцию зрителей в Сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий сезон сериала Netflix «Ведьмак» станет последним для Генри Кавилла, он покидает проект. Актер уточнил, что ему на смену придёт Лиам Хемсворт

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