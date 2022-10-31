Бухарест, 31 октября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Парламент Румынии планирует рассмотреть возможность выделения специальных субсидий для малоимущих граждан на покупку дров. Об этом 31 октября со ссылкой на заявление спикера палаты депутатов румынского высшего законодательного органа Марчела Чолаку сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Чолаку, нововведение позволит десяткам тысяч жителей страны запастись на зиму дровами «без существенного ущерба для семейного бюджета». «Компенсация будет предоставлена всем, кто нуждается в этом виде древесины», — отметил он.

При этом на вопрос о сумме и методах выделения подобной материальной помощи спикер не ответил.

Напомним, из-за введенных Бухарестом с подачи ЕС экономических санкций против России в Румынии резко выросли тарифы на центральное отопление. Владельцы большинства частных домов и даже квартир покупают «печки-буржуйки», что, в свою очередь, привело к подорожанию дров и угля.