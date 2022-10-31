Баткен, Киргизия, 31 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область раскритиковал руководителей сельских округов за плохую работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

«Работа ведётся не на должном уровне. Проведены кадровые аттестационные и ротационные работы. Но в течение двух лет в вашей работе не видно прогресса, вы все также работаете по старинке: ждете команду вышестоящих органов, без государственных средств никто не строит объекты, обращения от людей продолжаются», — сказал он.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что из 377 из 453 сельских округов, то есть 84% от их количества — по-прежнему находятся на дотации республиканского бюджета.

«Прошел один год, пришло время делать выводы. Кого нужно наградить, наградим, а с теми, кто продолжает работать по старинке и не показывает результатов, будем прощаться», — подчеркнул глава правительства.

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