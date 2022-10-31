Пенза, , 19:13 — REGNUM Очередную партию гуманитарной помощи собрали военнослужащим в Пензенской области. Об этом 31 октября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

В сборе гуманитарного груза помогли неравнодушные пензенцы. Жители организовали пункты сбора помощи в Пензе и муниципалитетах. Пензенцы закупили продукты питания, теплые вещи, предметы личной гигиены, мёд. Некоторые жители направили посылки родным.

«Мы обязательно передадим их лично в руки. На моем контроле, чтобы груз дошел в целости и сохранности. Горжусь тем, как много в нашем регионе отзывчивых граждан», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Правительство Пензенской области также направит военнослужащим дополнительное довольствие, термобелье, теплые носки, резиновые сапоги, защитные очки, бензогенераторы, тепловые пушки, пускозарядные устройства и другое необходимое для выполнения поставленных задач оборудование, добавил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в середине октября стартовал совместный проект епархии и минтруда региона «Будем жить» с использованием средств фонда президентских грантов. Его целью является обеспечение гуманитарной помощью прибывших в область жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с территории б. УССР.

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