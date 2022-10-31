Москва, , 18:46 — REGNUM В Госдуме надеются на углубление сотрудничества России и Бразилии после избрания Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Леонид Слуцкий Государственная дума

«В предыдущий период правления де Сильвы сотрудничество с России носило всеобъемлющий характер. Надеемся на возможность его сохранения и углубления», — отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Он уверен, что точек для взаимодействия с Россией меньше стать не должно.

«Не сомневаюсь в конструктивном и здравом подходе вновь избранного бразильского лидера и в мировых делах, и в вопросах взаимоотношений с Москвой», — говорит парламентарий.

Он также напомнил, что во время предвыборной кампании Лула да Силва делал ряд заявлений по ситуации вокруг Киева, где, наряду с критикой начала военных действий, весьма трезво оценивал роль Запада в сложившихся обстоятельствах и самого Зеленского, а разрешение видел исключительно в переговорах.

Слуцкий кроме того напомнил, что да Сильва руководил страной в 2003—2010 годах и именно в эти годы был создан БРИКС, а отношения в Россией вышли на новый уровень.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах действующего президента Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов. Да Силва стал главой государства в третий раз.

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