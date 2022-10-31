Москва, 31 октября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице с травмой бытового характера. Информацию об этом подтвердила пресс-служба парламентской фракции партии «Единая Россия».

Duma.gov.ru Анатолий Карпов

«По информации, которой мы располагаем, Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что депутаты находятся на постоянной связи с родственниками Карпова и готовы оказать всю возможную помощь.

Напомним, ранее РИА «Новости» сообщило со ссылкой на источники, что 71-летний Анатолий Карпов был госпитализирован в субботу, 29 октября, в НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.