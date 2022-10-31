Красногорск, , 18:40 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла четвертую интеграционную смену для детей из Донецкой и Луганской республик, сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена.

Мария Львова-Белова АНО «Россия — страна возможностей»

Смена «Послезавтра» проходит с 28 октября по 12 ноября в подмосковном Детском оздоровительном лагере «Литвиново». Участие в ней принимают двести подростков из ДНР и ЛНР в возрасте от 15 до 17 лет. В понедельник, 31 октября, состоялось торжественное открытие смены, на котором Мария Львова-Белова поприветствовала ее участников.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подчеркнула, что участники этой смены, после вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий [бывш. УССР] к Российской Федерации, теперь полноправные жители нашей страны и одна из главных задач — дать ребятам жизненные ориентиры, показать им все возможности, которые у них появляются в России.

«Эта смена прежде всего для того, чтобы у ребят появился ориентир, чтобы они стали своими на территории России, чтобы они видели те возможности, которые для них здесь есть», — сказала Мария Львова-Белова.

«Важно, чтобы вы увидели все ресурсы, которые у вас теперь есть в России», — отметила Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен поблагодарила всех причастных к организации этого события: Правительство Московской области, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Продюсерский центр «Интеграция», Фонд «Сколково», АО «Тинькофф Банк», «Яндекс», «ВКонтакте», Мастерскую управления «Сенеж».

В смене «Послезавтра» принимают участие ребята из особо обстреливаемых районов Донбасса, многие из них долгое время проживали в условиях непрекращающихся военных действий. Поэтому программа разработана с учетом этих особенностей, она направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния подростков, повышение их самооценки и обретение внутренних опор.

Подростки смогут посетить индивидуальные и коллективные консультации с психологами, продолжат изучение школьных предметов, погрузятся в историю и культуру России, а также смогут стать участниками большого количества спортивных и досуговых мероприятий.

Интеграционные смены «Послезавтра» проводятся в рамках гуманитарной миссии детского омбудсмена «Детям — в руки». Уже состоялись три таких смены, участие в них приняли около 600 подростков.

Мария Львова-Белова сообщила, что сейчас готовится пятая смена. Она пройдет в Чеченской Республике в ноябре, и будет носить военно-патриотическую направленность.