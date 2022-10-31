Бишкек, 31 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Таможенная служба Киргизии не сможет выполнить план по сбору платежей до конца 2022 года. Об этом заявил председатель таможенной службы Самат Исабеков на заседании профильного парламентского комитета.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, за девять месяцев текущего года ведомству удалось собрать 57 млрд сомов (30,6 млрд рублей) из запланированных 98,5 млрд сомов (72,7 млрд рублей).

В свою очередь председатель налоговой службы Алтынбек Абдувапов сообщил депутатам о том, что его подчинённые смогли выполнить план — собрали 111,7 млрд сомов (82,5 млрд рублей).

Парламентарии поинтересовались, какие меры правительство намеревается предпринять, чтобы не допустить значительного роста дефицита бюджета из-за невыполненного таможней плана.

Замминистра финансов Жибек Дуйшеева ответила, что несобранные таможенным ведомством деньги попытаются частично покрыть за счет неналоговых поступлений и дополнительного выпуска ценных бумаг.

«Дефицит бюджета уже составляет 9,1 млрд сомов (6,7 млрд рублей). Есть риск, что он может увеличиться намного», — подытожила высокопоставленная чиновница.

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