Таллин, , 18:38 — REGNUM Эстонская модель и вице-миссис «Европа-2022» Анна Микконен сдала тест ДНК, чтобы доказать, что в нет нет ни капли русской крови, а значит, русской она не является. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

Кровь kodkrovi.ru

По ее словам, текст она сделал специально, чтобы показать его родственникам, проживающим на территории России.

«Довольно близкие люди, с которыми я общалась много лет, к которым ездила в гости. Я их потеряла. Среди них и мой родной отец, и мои родные тетя и дядя», — поделилась Микконен в интервью эстонскому порталу Postimees, которое проходило на чистом русском языке.

Она пыталась «открыть глаза» отцу, но он остался стоять на своем. Когда Анна принесла ему результаты теста ДНК, чтобы доказать, что в их роду нет русских генов, он ответил: «Ну и что. Я все равно русский».

Российские родственники не приняли ее антироссийских взглядов в связи с происходящими на б. УССР событиями, добавила Анна Микконен.