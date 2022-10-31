Москва, 31 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Посещаемость торговых центров в Москве сократилась на 7% с начала 2022 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет аналитиков Commonwealth Partnership.

Эскалаторы. Торговый центр

По данным экспертов, разница с показателем 2021 года стала увеличиваться в августе. Кроме того, за две недели с начала частичной мобилизации отрыв вырос еще на 3%. Таким образом, уже 5 октября посещаемость оказалась на 7% меньше аналогичного периода за 2021 год.

Отмечается, что доля свободных площадей в ТЦ также возросла с начала 2022 года, составив 11,5%. По мнению экспертов, к концу 2022 года этот показатель может вырасти до 20%. Подобная тенденция обусловлена массовым уходом иностранных компаний из РФ.