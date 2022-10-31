Белград, , 18:46 — REGNUM Глава канцелярии правительства Косово по Сербии Петар Петкович 31 октября назвал «насильственным и незаконным» постановление правительства Альбина Курти о перерегистрации автомобильных номеров, выданных властями Сербии и зарегистрированных в Косово.

Приштина. Косово Petrit Ibrahimi

Как отмечает албанское новостное агентство Telegrafi, Петкович не обратил внимания на уже вторую уступку правительства Косово сербам — повторный перенос окончательного запрета нелегальных по законодательству Косово сербских номеров на 21 апреля — и заявил, что само требование о перерегистрации является нарушением уже существующих соглашения и попыткой запугать сербское население. Отдельно политик подчеркнул, что Сербия не допустит «погрома» среди сербского населения в Косово.

С 1 по 20 ноября, лица с нелегальными в Косово номерами будут получать выговор, а с 21 ноября по 21 января — штрафы в размере 150 евро.

С 21 января по 21 апреля нарушители будут получать временные номера для использования поверх запрещенных, однако с 21 апреля автомобили будут изыматься как не имеющие регистрации.

В период с 1 ноября по 21 апреля населению будет предоставляться возможность для перерегистрации автомобилей, но уже не в льготном порядке, как это было с 1 сентября по 31 октября. Перерегистрация автомобиля будет проходить с уплатой акциза, налога на добавленную стоимость и импортного налога. Например, за перерегистрацию автомобиля стоимостью 7000 евро с объемом двигателя до 2 литров придется заплатить 2558 евро.

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