Рига, 31 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум.

РПЦ Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя

В сентябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки в Закон «О Латвийской Православной Церкви — ЛПЦ», допускающий грубое вмешательство государства во внутрицерковные дела и принуждающий ЛПЦ Московского Патриархата отказаться от материнской церкви.

Об этом говорится в комментарии оппозиционной партии «Русский союз Латвии», опубликованном на странице партии в социальных сетях. В комментарии напоминают, что уже с 1921 года Латвийская Православная Церковь имела особый статус, подразумевающий практически полную ее независимость в вопросах внутреннего устройства и руководства.

После восстановления независимости, в 1992 году этот статус был подтвержден правящим на тот момент патриархом Московским и всея Руси Алексием II. «Однако, фактически обладая всеми возможностями самостоятельной церкви, ЛПЦ не являлась автокефальной и находилась в тесной связи с Русской Православной Церковью, что, судя по всему, немало раздражало правящих Латвии», — отмечается в публикации.

Сентябрьские поправки 2022 года в закон о церкви лишь обострили это неприятие. Как факт демонстративного вмешательства властей Латвии в церковные дела расценивают в партии действия министра юстиции Яниса Борданса, который отправил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу официальное письмо о принятом законе, призвав незамедлительно предоставить ЛПЦ томос об автокефалии, то есть признать Латвийскую Православную Церковь полностью независимой.

«В силу отделения Церкви от государства, что напрямую прописано в Конституции Латвии, правительство не имеет права принимать решения, касающиеся внутренней жизни Церкви», — напомнили в этой связи в «Русском союзе Латвии».

В партии констатировали, что действия политиков и властей страны не только грубо нарушают принцип невмешательства государства во внутрицерковные дела, но и не способствуют сплоченности в обществе: «Можно также отметить, что это решение является частью последовательной политики по разрыву любых отношений с Россией, даже тех, которые не имеют никакого отношения к идущим военным действиям».

«Русский союз Латвии» призвал всех православных верующих в стране сохранять христианское спокойствие и единство «даже во времена активного давления правительства на все русское, что еще сохраняется в Латвии».