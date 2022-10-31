Санкт-Петербург, 31 октября 2022, 18:31 — REGNUM Правительство Петербурга ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2023 год предложит Законодательному собранию предусмотреть единовременную выплату ветеранам и блокадникам к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, которая будет отмечаться в январе 2023 года. Об этом 31 октября в своем радиообращении заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943
В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943

«Предложим Законодательному собранию сделать подарок нашим блокадникам, чтобы в январе они получили дополнительные выплаты к 80-летию операции «Искра», разорвавшей огненное кольцо вокруг Ленинграда», — сказал Беглов.

Он также отметил, что в бюджете 2023 года на 15% будет увеличено финансирование социальной сферы.

«Поддержим семьи с детьми, всех наших ветеранов и других льготников. Все социальные выплаты город проиндексирует на уровень инфляции», — пообещал Беглов.

Замысел операции «Искра» состоял в том, чтобы встречными ударами Ленинградского фронта с запада и Волховского фронта с востока разгромить немецкую группировку в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа на южном побережье Ладожского озера. Именно этот выступ закрывал Ленинграду связь с Большой землёй. Операция началась 12 января, в первый же день советским войскам удалось прорвать оборону противника. 18 января части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. В тот же день был полностью освобождён город Шлиссельбург. Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады Ленинграда. Прорыв блокады стал первым в истории войн примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри.