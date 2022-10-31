Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Правительство Петербурга ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2023 год предложит Законодательному собранию предусмотреть единовременную выплату ветеранам и блокадникам к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, которая будет отмечаться в январе 2023 года. Об этом 31 октября в своем радиообращении заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943

«Предложим Законодательному собранию сделать подарок нашим блокадникам, чтобы в январе они получили дополнительные выплаты к 80-летию операции «Искра», разорвавшей огненное кольцо вокруг Ленинграда», — сказал Беглов.

Он также отметил, что в бюджете 2023 года на 15% будет увеличено финансирование социальной сферы.

«Поддержим семьи с детьми, всех наших ветеранов и других льготников. Все социальные выплаты город проиндексирует на уровень инфляции», — пообещал Беглов.