Ростов-на-Дону, , 18:31 — REGNUM В Ростовской области открыли движение сразу на трёх крупных дорожных объектах — на участке Северного обхода Ростова-на-Дону, транспортной развязке на западном выезде из областного центра и южном подъезде к городу. Об этом 31 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Движение по Северному обходу Ростова-на-Дону запущено Donland.ru

«Федеральные объекты завершены досрочно. Все три дороги — составные части будущего Ростовского транспортного кольца, по которому транзитный транспорт будет объезжать мегаполис», — уточнил глава региона.

По словам Голубева, в 2023 году будет сдан ещё один крупный дорожный объект — обход Аксая. Также началось строительство Западной хорды, первый этап которой предполагается завершить в 2024 году.

Ростовское транспортное кольцо сомкнётся в течение трёх лет, начиная с 2023 года.