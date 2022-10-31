Париж, , 18:44 — REGNUM Депутат Европейского парламента, член депутатской группы «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани считает, что неприсоединение Сербии к антироссийским санкциям достойно восхищения. Об этом Мариани заявил 31 октября в интервью сербским СМИ.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани ФРД

«Антироссийские санкции сегодня ввело около 40 из 200 государств мира. Правда, неприсоединение к санкциям требует смелости, усилий, сопротивления. Поэтому я восхищаюсь этим выбором сербов. Если вы введете санкции (против России — ИА REGNUM), от вас потом потребуют признать Косово. Впрочем, уже требуют», — рассказал Мариани в интервью изданию Novosti.

Европарламентарий добавил, что парадоксально требовать от Сербии признать независимость сепаратистского Косово, если этого не сделали пять стран ЕС.

Мариани не считает, что Сербия рискует новой изоляцией, если она откажется признавать Косово.

«Но давление будет. Сегодня мы свидетели того, как история ускоряется из-за конфликта на территории [б. УССР]», — отметил он.

Напомним, что Мариани известен своими пророссийскими взглядами. Он выступает за отказ от политики санкций против России и за необходимость оказания гуманитарной помощи Донбассу и Луганщине.