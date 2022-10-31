Рига, , 18:29 — REGNUM Заметное увеличение с января 2023 года зарплат у госчиновников и политиков на государственных должностях в Латвии выглядит неуместно и аморально на фоне глубокого кризиса в стране и рекордно инфляции, отнимающей средства у простых граждан.

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Об этом депутат парламента от оппозиционной партии «Зеленые» Викторс Валайнис заявил порталу press. lv. Он напомнил, что зарплата спикера парламента увеличится на целых 75%, парламентского секретаря — на 63%, главы правительства — более чем наполовину, а министра - на 42%.

«Если в проекте бюджета с 2023 года зарплата врачей будет увеличена на 10%, то мне сложно найти логическое обоснование, почему министр здравоохранения должен получать зарплату, повышенную на более чем 40%», — отметил политик.

Партия «Латвия на первом месте» также будет призывать к пересмотру нынешнего решения. «Что делает государственных служащих более привилегированными в условиях роста стоимости жизни по сравнению с пенсионерами, учителями, врачами или представителями любых других профессий?» — задал вопрос Айнарс Шлесерс, депутат и лидер партии.

Партия считает, что принятые поправки в закон по сути являются продолжением ранее критикуемой системы оплаты труда, не обеспечивающей соблюдение баланса между ветвями государственной власти, а также игнорируют обязательную увязку политики оплаты труда с качеством конкретной работы, а также выравнивание заработной платы во всем государственном секторе.