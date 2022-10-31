Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM В Свердловской области официально завершена уборочная кампания. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Картофель

Овощей открытого грунта было собрано больше, чем в 2022 году. А урожай картофеля оказался на уровне прошлого года.

Что касается зернобобовых, зерновых, технических и кормовых культур, то по ним план перевыполнен. «Собранный урожай является весомой составляющей в обеспечении продовольственной безопасности региона», — отмечают в департаменте.