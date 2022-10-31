Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате России по футболу. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Сергей Семак Vyacheslav Yevdokimov

30 октября «Зенит» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал выездную победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи ударом с пенальти забил хавбек Далер Кузяев. Эта победа стала для Семака 92-й на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.

По этому показателю 46-летний Семак обошел Юрий Морозова (91 победа в 237 матчах). Также в топ-5 тренеров по количеству побед, принесенных «Зениту», входят Павел Садырин (76 побед и 182 матчах), Лучано Спаллетти (74 победы в 124 матчах) и Властимил Петржела (48 побед в 96 матчах).