Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели 31 октября переговоры в Сочи в преддверии трёхстороннего саммита лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Цель этой встречи, как я её вижу, — обеспечить выполнение всех наших договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах», — сказал российский лидер, открывая переговоры.

«Надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые ещё не решены», — указал Владимир Путин.

В связи с этим президент России отметил важную составляющую экономического характера.

«Нами создана трёхсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили ещё два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно. Круг вопросов достаточно большой», — сказал он.

В свою очередь Ильхам Алиев отметил, что «пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

«Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трёхсторонняя встреча, которая последует немного позже, — это будет не первая наша встреча, по вашей инициативе такие встречи проходили и, я вижу, давали очень хороший импульс процессу нормализации», — сказал азербайджанский лидер.

Он напомнил, что Азербайджан ранее выдвинул пять основных принципов, на которых, по его мнению, должны быть нормализованы отношения между Баку и Ереваном.

«Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации», — сказал Алиев.

Напомним, ранее Владимир Путин также провёл в Сочи двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.