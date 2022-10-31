Саратов, , 19:12 — REGNUM В Саратовской области за прошедшую неделю (с 24 по 30 октября) зарегистрировали 15 460 случаев ОРВИ, это на 7,3% меньше предыдущей недели. Об этом 31 октября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом по совокупному населению заболеваемость ОРВИ в Саратовской области незначительно превышает уровень среднемноголетней заболеваемости.

За прошедшую неделю в регионе вирусов гриппа не выявлено.

Иммунизацию от гриппа по состоянию на 31 октября прошли более 629 тыс. человек, из них свыше 198 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России от гриппа привиты более 40,9 млн человек.

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