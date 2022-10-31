Приштина, Сербия, , 18:34 — REGNUM В Косово с 1 ноября станет нелегальным владение автомобилем с номерами, выданными властями Сербии, в случае, если такой автомобиль зарегистрирован в Косово.

Приштина. Косово Petrit Ibrahimi

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Косово Нора Фетоши в интервью для Радио Свободна Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сообщила, что в первые три недели — с 1 по 20 ноября, лица с нелегальными номерами будут получать выговор, а с 21 ноября по 21 января — штрафы в размере 150 евро.

С 21 января по 21 апреля нарушители будут получать временные номера для использования поверх запрещенных, однако с 21 апреля автомобили будут изыматься как не имеющие регистрации.

В период с 1 ноября по 21 апреля населению будет предоставлена возможность перерегистрации автомобилей, но уже не в льготном порядке, как это было с 1 сентября по 31 октября. Перерегистрация автомобиля будет проходить с уплатой акциза, налога на добавленную стоимость и импортного налога. Например, за перерегистрацию автомобиля стоимостью 7000 евро с объемом двигателя до 2 литров придется заплатить 2558 евро.

Беспошлинно перерегистрацию авто прошло менее 20 человек, что связано с нежеланием сербских патриотов идти навстречу албанским властям, а также запугиванием готовых пойти навстречу Приштине со стороны т. н. «Северной бригады».

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