Тюмень, , 18:23 — REGNUM В Тюменской области аграрии поставили рекорд по выращиванию овощей открытого грунта. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Овощи

В регионе уборка овощей завершилась 31 октября 2022 года на площади 1065 гектаров. Валовой сбор составил больше 55,3 тысячи тонн. Было убрано капусты свыше 24 тысяч тонн (урожайность — 647 центнеров с гектара), почти 20 тысяч тонн моркови (урожайность — 517 центнеров с гектара), около 11 тысяч тонн свеклы (урожайность — 383 центнеров с гектара).

Всего в 2022 году с одного гектара тюменские овощеводы убрали в среднем более 520 центнеров. В предыдущие годы рекорд составлял 487 центнеров с гектара. Такой показатель был зафиксирован в 2020 году.