Москва, , 18:47 — REGNUM Российский актер и телеведущий Юрий Екимов умер в возрасте 59 лет. Об этом в своем микроблоге сообщил режиссер Григорий Катаев.

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Уточняется, что Екимов скончался 21 октября, однако о его кончине стало известно лишь 31 октября. Причиной смерти артиста стал рак.

Напомним, Юрий Екимов снимался в таких фильмах, как «Женщины, которым повезло», «По прямой», «Герой ее романа» и «Спецгруппа». Некоторое время артист работал ведущим передачи «Стоп-Кадры» на телеканале «2×2».

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