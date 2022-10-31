Москва, 31 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 22-летний российский центральный защитник московского «Спартака» Павел Маслов признался, что будет поддерживать сборную Англии на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в ноябре–декабре в Катаре.

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«На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики», — цитирует Павла Маслова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Павел Маслов принял участие в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Чемпионат мира 2022 года откроет матч первого тура групповой стадии Катар — Эквадор. Игра пройдет в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.