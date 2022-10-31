Рига, 31 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум.

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил доступ к сайту zeos. online на ближайшие два года. Об этом говорится в сообщении официального издания Latvijas Vеstnesis.

Отмечается, что запрет наложен в связи с публикацией на сайте кодов доступа к телевизионным программам, не включенным в список ретранслируемых в Латвии, например, НТВ HD, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, RT, «МИР 24» и «Россия 1 HD».

Кроме того, сайт якобы не предоставляет наглядной, прямой и постоянной информации о поставщике услуг аудиовизуального контента. В Латвии запрещено использование доменного имени www. zeos. online до 27 октября 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010-х годов в странах Прибалтики заблокированы более 100 телеканалов из России и Белоруссии. После 24 февраля 2022 года запреты приняли тотальный характер.