Доха, 31 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. «Матч ТВ» официально стал эксклюзивным правообладателем на трансляцию матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

пресс-служба «Матч ТВ» Телестудия канала «Матч ТВ»

«Сегодня мы финализировали наши договоренности с FIFA относительно показа игр Чемпионата мира по футболу, который в скором времени стартует в Катаре. В рамках соглашения «Матч ТВ» получил возможность показа прямых трансляций, повторов и использования фрагментов игр в телевизионном эфире и на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях», — написал Александр Тащин в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира 2022 года по футболу стартует 20 ноября. Первый матч первого тура группового этапа мундиаля между сборными Катара и Эквадора пройдет в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.