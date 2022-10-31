Казань, , 18:23 — REGNUM У работников предприятий акционерного общества «Холдинговой компании «Тэмпо», питавшихся 27 октября в заводской столовой, выявили кишечную инфекцию. В связи с этим деятельность предприятия планируют приостановить, сообщает 31 октября пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Столовая Александр Куликов © ИА REGNUM

Всего с 28 по 30 октября от сотрудников предприятия поступило 74 экстренных извещения на кишечную инфекцию. У 22 пострадавших выделена сальмонелла.

В связи с этим 28 октября начали эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевых продуктов, смывов с окружающей среды, обследованием сотрудников столовой на кишечные инфекции.

Проверка выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние складских и производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов и технологии приготовления блюд, обнаружены продукты с истекшими сроками годности, нарушения в прохождении медосмотров сотрудников, обработке посуды и инвентаря.

В одном готовом продукте и трех смывах с инвентаря обнаружены сальмонеллы.

По предварительным данным, причиной возникновения массового заболевания кишечной инфекцией послужили грубые нарушения сотрудниками столовой санитарных требований во время приготовления пищи и несоблюдения технологии приготовления блюд и правил личной гигиены.

По фактам нарушений управлением подготовлены материалы в суд на административное приостановление деятельности столовой.

Ранее ИА REGNUM передавало, в начале 2022 года в детском саду №373 города Казани несколько детей заболели сальмонеллезом.

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