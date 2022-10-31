Москва, 31 октября 2022, 18:48 — REGNUM В концертном зале «Зарядье» 10 ноября 2022 года пройдет торжественное открытие Четвертого Московского фестиваля «Зарядье». Об этом сообщается на сайте концертного зала.

Гергиев Валерий
Гергиев Валерий
Visitturku.fi

Откроют фестиваль пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев, которые вместе с ведущими солистами Мариинского театра исполнят произведения Чайковского. Всего в рамках «Зарядья» запланированы 11 различных событий, которые пройдут с 10 по 18 ноября.

«Конечно, параметры сцены «Зарядья» отличаются от сценических возможностей Мариинского театра, но этот фестиваль — очень важное начинание», — отметил Гергиев.

Напомним, концертный зал «Зарядье» был открыт в столице в сентябре 2018 года. Общая вместимость зала рассчитана на 1,6 тыс. мест.

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