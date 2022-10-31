Москва, , 18:48 — REGNUM В концертном зале «Зарядье» 10 ноября 2022 года пройдет торжественное открытие Четвертого Московского фестиваля «Зарядье». Об этом сообщается на сайте концертного зала.

Гергиев Валерий Visitturku.fi

Откроют фестиваль пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев, которые вместе с ведущими солистами Мариинского театра исполнят произведения Чайковского. Всего в рамках «Зарядья» запланированы 11 различных событий, которые пройдут с 10 по 18 ноября.

«Конечно, параметры сцены «Зарядья» отличаются от сценических возможностей Мариинского театра, но этот фестиваль — очень важное начинание», — отметил Гергиев.

Напомним, концертный зал «Зарядье» был открыт в столице в сентябре 2018 года. Общая вместимость зала рассчитана на 1,6 тыс. мест.

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