Брюссель, 31 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово имеет право постепенно менять автомобильные номера, выданные Республикой Сербией, но этот процесс должен соответствовать договоренностям, достигнутым в рамках диалога Белграда и Приштины. Такое мнение высказала официальный представитель верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Набила Массрали 31 октября.

Admnalchik.ru Автомобильные номера

Она отметила, что последние решения сепаратистского правительства в Приштине по этому вопросу не соответствуют договоренностями двух сторон и соглашению, подписанному в 2016 году.

Массрали добавила, что ЕС со своими партнерами продолжит поиски взаимоприемлемого решения.

«Также мы призываем стороны сохранить мир и не допустить возникновения бесполезной напряженности на местах», — процитировал телеканал Н1 слова представителя ЕС.

Напомним, что ранее косовские сепаратисты приняли решение смягчить требования к владельцам автомобилей с сербскими номерами. Изначально планировалось полностью запретить использование номеров с обозначением «КМ» и «КS» 1 ноября этого года. Затем представители США и ЕС потребовали от правительства сепаратистского Косово продлить переходный период для перерегистрации автомобилей косовских сербов еще на десять месяцев. В итоге было принято решение, согласно которому с 1 по 21 ноября владельцы автомобилей с сербскими номерами будут получать выговор. С 21 ноября до 21 января им будет выписываться штраф, а с 21 января по 21 апреля нарушителям будут выдаваться временные номера. С 21 апреля номера, выданные Сербией и зарегистрированные в Косово и Метохии, будут запрещены.