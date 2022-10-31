Корочанский район, Белгородская область, 31 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины в Корочанском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 30 октября 2022 года подозреваемый прибыл к одному из кафе, чтобы встретиться с супругой. Пара находилась в стадии бракоразводного процесса. Злоумышленник из обреза гладкоствольного оружия несколько раз выстрелил в женщину, она скончалась на месте. Затем злоумышленник вернулся домой и покончил с собой.

Разрешение на оружие у мужчины имелось, он самостоятельно изготовил из него обрез. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.