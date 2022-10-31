Сараево, , 18:07 — REGNUM Футбольный союз Боснии и Герцеговины подтвердил отмену товарищеского матча с командой России. Об этом 31 октября сообщается на официальном сайте организации.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, сыгран не будет», — говорится в заявлении союза боснийцев.

Ранее сообщалось, что 17 ноября национальная команда России проведет товарищеским матч с командой Таджикистана. Встреча пройдет в Душанбе. Также в ближайшее время будет объявлена дата проведения товарищеского матча между молодежной сборной России U21 и командой Сербии.