Махачкала, 31 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Дагестане отменен оправдательный приговор, вынесенный ранее Советским районным судом Махачкалы бывшему и. о. мэра города, экс-директору территориального ФОМС Магомеду Сулейманову. Дело передано на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но с другим судейским составом.

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Напомним, в июле 2022 года в отношении Магомеда Сулейманова был вынесен оправдательный приговор. Его признали невиновным в инкриминируемых ему преступлениях. В частности, по одному эпизоду бывший глава Махачкалы обвинялся в незаконной передаче ООО «Даггаз» участка земли площадью 38 тыс. кв. м и стоимостью 96 млн рублей.

Советский районный суд Махачкалы постановил, что Сулейманов передал землю компании «Даггаз» на законных основаниях. Однако Верховный суд республики не согласился с этим вердиктом.