Москва, , 18:04 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Парагвая по футболу Хесус Медина назвал голкипера «красно-синих» Игоря Акинфеева одним из лучших игроков РПЛ.

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Акинфеев — легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ. В первой части чемпионата все могли видеть его великолепные сейвы. Для меня Игорь — один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл», — цитирует Медину издание Sport24.

В текущем сезоне парагвайский полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата России по футболу, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За ЦСКА Хесус Медина выступает с 17 января 2022 года после перехода из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает парагвайца в 6 миллионов евро.