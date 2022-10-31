Воронеж, 31 октября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Режим ЧС введут власти Воронежа для устранения последствий пожара в многоквартирном жилом доме №17 по улице Небольсина, сообщил 31 октября в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Ликвидация пожара в Воронеже

«Для ликвидации последствий пожара в доме 17 по улице Небольсина введём режим ЧС, это позволит нам оперативно финансировать мероприятия по восстановлению кровли и коммуникаций из резервного фонда администрации», — уточнил мэр.

В настоящее время специалисты собирают информацию о потребности жителей во временном размещении — до поздней ночи на месте будут дежурить ответственные сотрудники управы района и автобус, на подъездах уже размещён контактный номер телефона. Затем будет дана оценка последствиям пожара, степени повреждения. Материалы, а также силы и средства для ремонта имеются.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 31 октября загорелась кровля четырёхэтажного четырёхподъездного жилого дома на улице Небольсина в Воронеже. Пожар оперативно ликвидировали, площадь возгорания составила 600 кв. м. Из дома эвакуировали 50 человек, обошлось без пострадавших.